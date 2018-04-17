Удмуртия в минуту: ремонт набережной в Ижевске и остановка производства Lada Vesta

Ижевск. Удмуртия . Во вторник, 17 апреля, стало известно, что к концу года в Ижевске разработают концепцию развития набережной. Она будет включать северный участок территории — от эспланады до устья реки Подборенки. Отремонтировать эту часть могут уже в следующем году.

Удмуртия в минуту: ремонт набережной в Ижевске и остановка производства Lada Vesta

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Сокращение госдолга:

В марте госдолг Удмуртии сократился на 3,5 млрд рублей. На 1 апреля он составил почти 48,44 млрд рублей. Задолженность по банковским кредитам снизилась на 500 млн рублей.

Остановка производства:

В Ижевске приостановили производство «Лады Весты». Дело в том, что на автозавод вовремя не поступили комплектующие. Нижегородская компания не уведомила Ижавто о проблемах с поставками.

Устранение недочетов:

Недочеты на бульваре Гоголя в Ижевске устранят до 1 мая. Работы подрядчик будет вести за свой счет. Напомним, ранее пользователи соцсетей пожаловались, что бульвар не смог перезимовать без потерь.

Восстановление памятника: