Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 17 апреля, стало известно, что к концу года в Ижевске разработают концепцию развития набережной. Она будет включать северный участок территории — от эспланады до устья реки Подборенки. Отремонтировать эту часть могут уже в следующем году.
Удмуртия в минуту: ремонт набережной в Ижевске и остановка производства Lada Vesta
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Сокращение госдолга:
В марте госдолг Удмуртии сократился на 3,5 млрд рублей. На 1 апреля он составил почти 48,44 млрд рублей. Задолженность по банковским кредитам снизилась на 500 млн рублей.
Остановка производства:
В Ижевске приостановили производство «Лады Весты». Дело в том, что на автозавод вовремя не поступили комплектующие. Нижегородская компания не уведомила Ижавто о проблемах с поставками.
Устранение недочетов:
Недочеты на бульваре Гоголя в Ижевске устранят до 1 мая. Работы подрядчик будет вести за свой счет. Напомним, ранее пользователи соцсетей пожаловались, что бульвар не смог перезимовать без потерь.
Восстановление памятника:
В Сарапуле отремонтировали памятник Владимиру Ленину. Ранее скульптура лишилась части лица. Восстановительные работы велись целую неделю. Отметим, что из-за хрупкости материала состояние памятника с каждым годом ухудшается.