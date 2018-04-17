ЕК предложила облегчить спецслужбам доступ к данным в интернете для борьбы с терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. ЕК предложила упростить предоставление операторами соцсетей и мессенджеров спецслужбам данных о пользователях в рамках антитеррористических расследований. Об этом говорится в пакете предложений ЕК по доступу спецслужб к электронной информации и средствам коммуникации в целях борьбы с терроризмом, которые Еврокомиссия представит во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Набор новых предложений включает меры по упрощению правоохранительным органам доступа к электронным доказательствам, а также финансовой информации. Это будет относиться также к данным, хранящимся на серверах за пределами территории ЕС", — говорится в полученном ТАСС документе.

Кроме того, предложения будут включать меры по предотвращению использования поддельных документов и идентификационных данных.

Презентация новой законодательной инициативы ЕК пройдет параллельно публикации 14-го отчета о ходе работы по созданию европейского Союза безопасности. Она состоится после выездного заседания Еврокомиссии в Страсбурге, в ней примут участие еврокомиссары по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, по юстиции — Вера Юрова и по делам Союза безопасности Джулиан Кинг.

Для вступления этих предложений в силу они должны получить одобрение со стороны Совета ЕС и Европарламента.