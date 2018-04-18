Можно отслужить и после 27 лет. Что изменилось в военном призыве — 2018

Какие изменения претерпел военный призыв в 2018 году — в материале «АиФ-Черноземье»

До 27 и старше

Этой весной из Воронежской области собираются призвать более 3 тысяч ребят — чуть больше, чем год назад. При этом 94% отправят в части Минобороны , остальных — в подразделения других министерств и ведомств, 66% будут служить в нашем, Западном военном округе, 40% предстоит служба в сухопутных войсках, 12% ждут в воздушно-космических силах, 6% — в Росгвардии, 5% — во флоте, 2% — в железнодорожных и 1% — в воздушно-десантных войсках. Вырастет количество тех, кто отправится на альтернативную службу: если в 2017 году её предпочли 10 призывников, то этой весной таких будет 16.

Чем ещё отличается нынешний призыв? Теперь те, кто уже был освобождён от службы по здоровью, имеют право пройти переосвидетельствование.

«Для этого желающие должны представить документы о том, что они поправили здоровье, — сообщил областной военком Сергей Панков . — Если это действительно так, они будут автоматически сняты с учёта пребывающих в запасе и снова будут подлежать призыву. Это сделано не для того, чтобы покрыть некомплект призывников, которые реально годны, а потому, что в некоторые структуры нельзя устроиться без прохождения воинской службы».

Интересно, что, согласно принятым в декабре изменениям в закон, заново пройти осмотр врачей имеют право даже те, кто уже вышел из призывного возраста, перешагнув 27-летний рубеж. Впрочем, в этом случае военком может и отказать. Кроме того, как на практике будут оформляться документы, не ясно — ведь у таких добровольцев уже есть военные билеты.

Как всегда, имеются льготы у женатых призывников, а также тех, у кого есть дети, больные и пожилые родители. Эти ребята будут служить неподалёку от дома: в Воронежской, Курской, Липецкой, Белгородской областях. Те, у кого есть среднее или высшее образование, могут вместо года по призыву отслужить два или три года по контракту.

Чем болеют?

Прошлой осенью на службу было отправлено 1,4 тысячи человек. Всего же в военкомат были вызваны 8 тысяч 173 парня. Трое не явились на призывную комиссию и столько же — на отправку в войска. Теперь ими занимаются правоохранители.

Как отмечают в военкомате, призывники стали «качественнее»: на 7% выросло число выпускников вузов, на 1,5% стало больше спортсменов. Годными были признаны 78,8% призывников. Из тех, кто не подошёл по здоровью, 17% страдают болезнями костно-мышечной системы, 11% — болезнями пищеварительных органов и эндокринной системы и 10% — психическими расстройствами.

Вручат — не отвертишься

Прошлой осенью повестки не удалось вручить 1,3 тысячам молодым людям. Между тем есть намерение радикально решить проблему уклонистов: 4 апреля Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, если призывник по какой-то причине не получил повестку, он должен будет сам прий­ти за ней в военкомат, причём до начала очередного призыва. Иначе он будет считаться уклонистом, а наказание за это — до двух лет лишения свободы.

Вручать повестки по-прежнему будут под расписку, а кроме того, их начнут рассылать по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному адресу. Таким образом, будет не важно, находится призывник дома или нет, — получить повестку за него смогут родственники. Схожая система уже работает при получении налоговых уведомлений или судебных извещений.