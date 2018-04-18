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Губернатор Санкт-Петербурга встретится с президентом Туркменистана
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Губернатор Санкт-Петербурга встретится с президентом Туркменистана 

Мир24 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко в среду, 18 апреля, посетит Туркменистан, сообщает пресс-служба администрации города.
«Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посетит 18 апреля с краткосрочным официальным визитом Туркменистан», — говорится в сообщении.
В состав делегации вошли руководители профильных комитетов, представители петербургских предприятий, учебных заведений и учреждений культуры.
В программе визита запланированы встречи Полтавченко с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и хякимом Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым. На встречах будут обсуждаться вопросы сотрудничества Санкт-Петербурга и Туркменистана, Санкт-Петербурга и Ашхабада в сфере промышленности, строительства, энергетики, культуры и образования.
В рамках визита состоятся круглые столы, биржа деловых контактов для предпринимателей.
Кроме того, Полтавченко встретится с коллективом и учащимися совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина в Ашхабаде.
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