Губернатор Санкт-Петербурга встретится с президентом Туркменистана

«Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посетит 18 апреля с краткосрочным официальным визитом Туркменистан», — говорится в сообщении.

В состав делегации вошли руководители профильных комитетов, представители петербургских предприятий, учебных заведений и учреждений культуры.

В программе визита запланированы встречи Полтавченко с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и хякимом Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым. На встречах будут обсуждаться вопросы сотрудничества Санкт-Петербурга и Туркменистана, Санкт-Петербурга и Ашхабада в сфере промышленности, строительства, энергетики, культуры и образования.

В рамках визита состоятся круглые столы, биржа деловых контактов для предпринимателей.

Кроме того, Полтавченко встретится с коллективом и учащимися совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина в Ашхабаде.