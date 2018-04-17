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Макрон радеет за обновление Европы
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Макрон радеет за обновление Европы 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Нынешний спич Макрона на фоне растущего разброда и шатаний в рядах ЕС был своего рода призывом не поддаваться упадническим настроения Европе, что, по его словам, «угрожает своего рода гражданской войной» и соблазном «увлечься либеральными взглядами». Французский президент не называл конкретные страны, где подобные тенденции сильны, однако, ни для кого не секрет, что имел в виду как Польшу, которую Брюссель обвиняет в нарушении демократических правил, так и Венгрию с Италией и Австрией, где на выборах в этом году победили евроскептики.
Значительную часть своего выступления Макрон посвятил созданию бюджета для стран еврозоны, а также неотложной необходимости согласования «дорожной карты» по реформированию валютного и экономического союза ЕС. При этом он заявил: Франция готова увеличить свой вклад в европейскую «копилку», но не только. Для изыскания средств Макрон рекомендовал ввести общеевропейские налоги, в том числе на цифровые корпорации-гиганты так называемой группы Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon).
Полученные таким образом капиталы, подчеркнул Макрон, можно было бы использовать для реализации целого ряда программ, в частности, той, что связана с приемом и распределением беженцев. Глава Пятой республики предложил создать особую структуру, которая бы напрямую из бюджета ЕС финансировала те европейские города и коммуны, готовые принимать у себя чужаков из стран Африки и Ближнего Востока. Озвучив эту идею, Макрон явно хотел потрафить Ангеле Меркель: схожие планы уже не раз обсуждали в политических кругах Германии. Правда, заметим, в Будапеште, Варшаве и в некоторых других восточноевропейских столицах подобные дополнительные траты ЕС вряд ли вызовут прилив энтузиазма.
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