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Конференция, посвященная наследию Иринея Лионского, пройдет в Москве
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Конференция, посвященная наследию Иринея Лионского, пройдет в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пятая международная конференция «Святитель Ириней Лионский в богословской традиции Востока и Запада» пройдет 19-21 апреля в Общецерковной аспирантуре и докторантуре под председательством главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.
"На конференции будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе литературное наследие святителя Иринея Лионского, его историческое окружение, его вклад в богословскую полемику, его учение о Боге, мире и человеке, особенности его библейской экзегетики (толкование Священного Писания — ред.), а также рецепция идей святителя Иринея в последующей христианской традиции Востока и Запада", — сообщили организаторы.
К участию в конференции приглашены ведущие специалисты и богословы-патрологи из России, Европы и США. В их числе — управляющий епархии Великобритании и Ирландии, секретарь по межправославным отношениям Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) епископ Сакраментский Ириней, представитель Папского патристического института «Августинианум» профессор Анджело ди Берардино, представитель Библиотеки Амброзиана (Милан) монсеньор Франческо Браски.
Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополит Иларион выступит с докладом «Святитель Ириней Лионский и его богословское наследие».
Священномученик Ириней Лионский — один из первых Отцов Церкви, ведущий богослов II века, второй епископ Лиона. Ириней Лионский отстаивал истинное христианство на Западе перед лицом различных еретических учений и гностицизма.
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