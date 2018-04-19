Конференция, посвященная наследию Иринея Лионского, пройдет в Москве

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Пятая международная конференция «Святитель Ириней Лионский в богословской традиции Востока и Запада» пройдет 19-21 апреля в Общецерковной аспирантуре и докторантуре под председательством главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

"На конференции будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе литературное наследие святителя Иринея Лионского, его историческое окружение, его вклад в богословскую полемику, его учение о Боге, мире и человеке, особенности его библейской экзегетики (толкование Священного Писания — ред.), а также рецепция идей святителя Иринея в последующей христианской традиции Востока и Запада", — сообщили организаторы.

Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополит Иларион выступит с докладом «Святитель Ириней Лионский и его богословское наследие».

Священномученик Ириней Лионский — один из первых Отцов Церкви, ведущий богослов II века, второй епископ Лиона. Ириней Лионский отстаивал истинное христианство на Западе перед лицом различных еретических учений и гностицизма.