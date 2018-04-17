Найем: Правительство игнорирует требование МВФ

Об этом сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Найем опубликовал ответ Минфина на депутатское обращение, в котором говорится, что проект был одобрен правительством 22 марта 2017 года, а 29 марта — направлен на рассмотрение Национального совета реформ.

«Такая процедура не предусмотрена никакими законами. Нацсовет — исключительно совещательный оран, который не имеет никаких полномочий делать ревизию актов и законопроектов Кабмина », — пишет Найем.

По его словам, Нацсовет игнорирует инициативу правительства.