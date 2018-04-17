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Найем: Правительство игнорирует требование МВФ 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем.
«Больше года назад Владимир Гройсман попросил Министерство финансов подготовить законопроект о Службе финансовых расследований, который бы соответствовал нашим международным обязательствам, в частности Меморандуму с МВФ», — отмечает нардеп.
Найем опубликовал ответ Минфина на депутатское обращение, в котором говорится, что проект был одобрен правительством 22 марта 2017 года, а 29 марта — направлен на рассмотрение Национального совета реформ.
«Такая процедура не предусмотрена никакими законами. Нацсовет — исключительно совещательный оран, который не имеет никаких полномочий делать ревизию актов и законопроектов Кабмина», — пишет Найем.
По его словам, Нацсовет игнорирует инициативу правительства.
При этом недавно в Верховной Раде был зарегистрирован другой законопроект, который, по мнению нардепа, противоречит меморандуму МВФ и не ликвидирует давление Нацполиции, СБУ и налоговой на Службу финасовых расследований. Речь идет о законопроекте о Национальном бюро финансовой безопасности.
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