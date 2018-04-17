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У нижегородских предпринимателей возникли проблемы с торговлей на озелененных территориях
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У нижегородских предпринимателей возникли проблемы с торговлей на озелененных территориях 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородские предприниматели стали получать отказы на заключение новых договоров на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях. Законодательство запрещает хозяйственную деятельность на таких участках. Данную проблему депутаты городской думы Нижнего Новгорода обсудили на совещании 17 апреля.
«Для того чтобы размещать торговые объекты в парках и скверах, проектом межевания должны быть выделены участки, составляющие не более 30% общей территории зеленого объекта», — сказал заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры Александр Корнилов.
Заместитель председателя городской думы Дмитрий Краснов в свою очередь отметил, что по каждому обращению от предпринимателей необходимо тщательно проанализировать ситуацию и принять обоснованное решение.
«Важно, чтобы бизнес нижегородцев не пострадал, чтобы они спокойно могли работать, обеспечивая город рабочими местами и налогами», — резюмировал Краснов.
Депутаты договорились ввести «режим тишины», пока не будет найдено правильное решение данной проблемы. Для этого в ближайшее время создадут рабочую группу.
Ранее сообщалось, что женщин-лидеров наградили в Нижнем Новгороде.
Фото: пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода
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