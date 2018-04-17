Ещё
В Минэкономразвития России не поддержали идею патентного налогообложения для самозанятых граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

В Минэкономразвития России не поддержали идею патентного налогообложения для самозанятых граждан 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В министерстве экономического развития РФ не поддерживают предложение членов Совета Федерации использовать систему патентного налогообложения для самозанятых граждан. Об этом в ходе круглого стола, состоявшегося на площадке верхней палаты парламента, сообщил заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Андрей Тараканов.
«Тему с патентами для этой категории граждан не поддерживаем, потому что мы говорим о низкомотивированной категории граждан. Нужно создать предпосылки и мотивы, чтобы они перешли в легальный сектор экономики. Схема, когда им нужно платить предустановленные взносы и налоги по патенту — это не совсем правильно, не совсем справедливо, нам нужно мотивировать», — подчеркнул А. Тараканов.
Он уточнил, что при решении указанного вопроса следует обратить внимание и учесть существующие интернет-платформы, где самозанятые граждане реализуют свою деятельность.
При этом в проекте рекомендаций к круглому столу указано, что правительство РФ может разработать законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, который бы предусматривал предоставление физическим лицам, оказывающим отдельные виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, возможности уплачивать налог на полученные ими доходы в форме патента.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор: Почти 1,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей в РФ с начала сезона Законопроект о самозанятых гражданах может быть подготовлен к июлю Почти 90% участников «Активного гражданина» высоко оценили запуск трамваев «Витязь-М» на маршруте №24
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой93
МЧС обратилось к москвичам12
Украинский космос оказался под угрозой из-за США256
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО551
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение