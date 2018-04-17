В Минэкономразвития России не поддержали идею патентного налогообложения для самозанятых граждан

министерстве экономического развития РФ не поддерживают предложение членов Совета Федерации использовать систему патентного налогообложения для самозанятых граждан. Об этом в ходе круглого стола, состоявшегося на площадке верхней палаты парламента, сообщил заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Андрей Тараканов.

«Тему с патентами для этой категории граждан не поддерживаем, потому что мы говорим о низкомотивированной категории граждан. Нужно создать предпосылки и мотивы, чтобы они перешли в легальный сектор экономики. Схема, когда им нужно платить предустановленные взносы и налоги по патенту — это не совсем правильно, не совсем справедливо, нам нужно мотивировать», — подчеркнул А. Тараканов.

Он уточнил, что при решении указанного вопроса следует обратить внимание и учесть существующие интернет-платформы, где самозанятые граждане реализуют свою деятельность.