В казанском кафе Роспотребнадзор нашел тараканов и помет крыс

Специалисты Роспотребнадзора по РТ нашли в кафе «Бахет», расположенном на ул. Зинина, 7, тараканов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки, проведенной в конце февраля, специалисты обследовали все помещения заведения: павильон для изготовления шаурмы, два обеденных зала, санузел для посетителей, зону раздачи, горячий, мясной, овощной производственные цеха, моечную, санузел для персонала, душевую, раздевалку для персонала, служебный коридор, зону загрузки, подсобные и служебные помещения.

Среди выявленных нарушений — отверстия в стене санузла для персонала и грязные полы под холодильником и плитами. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора заметили в кафе двух тараканов, а в служебном коридоре свежий помет крысы.