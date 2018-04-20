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В казанском кафе Роспотребнадзор нашел тараканов и помет крыс
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В казанском кафе Роспотребнадзор нашел тараканов и помет крыс 

АиФ Казань 55 минут назад
Фото: АиФ Казань
Специалисты Роспотребнадзора по РТ нашли в кафе «Бахет», расположенном на ул. Зинина, 7, тараканов, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки, проведенной в конце февраля, специалисты обследовали все помещения заведения: павильон для изготовления шаурмы, два обеденных зала, санузел для посетителей, зону раздачи, горячий, мясной, овощной производственные цеха, моечную, санузел для персонала, душевую, раздевалку для персонала, служебный коридор, зону загрузки, подсобные и служебные помещения.
Среди выявленных нарушений — отверстия в стене санузла для персонала и грязные полы под холодильником и плитами. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора заметили в кафе двух тараканов, а в служебном коридоре свежий помет крысы.
26 марта Советский суд приостановил деятельность кафе на 40 суток в связи с нарушением ст. 6.6 КоАП РФ. Однако владелец заведения «Бахет» привел кафе в порядок раньше, поэтому 13 марта суд разрешил открыть заведение.
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