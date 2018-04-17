Суд по представлению Роспотребнадзора закрыл кафе «У Гриши» на юго-востоке Москвы на 90 дней

Деятельность кафе «У Гриши» в жилом доме на юго-востоке Москвы повторно приостановлена на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

«В 2017 г. по жалобе гражданина на ухудшение условий проживания в связи с деятельностью кафе «У Гриши» по адресу: Москва, ул. Донецкая, д. 33, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе в отношении ИП Андреева М. В., осуществляющего хозяйственную деятельность в указанном кафе, была проведена внеплановая проверка. Факты грубого нарушения требований санитарного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью людей, при проверке подтвердились», — говорится в сообщении.

Как уточняется, устройство и оборудование системы вентиляции в кафе не соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Отмечается, что работа кафе ухудшает условия проживания и отдыха людей в жилых домах, расположенных в непосредственной близости от кафе, в том числе из-за наличия мангала, работающего на твердом топливе, являющегося источником загрязнения воздуха.

В пресс-службе также добавили, что при проверке были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, в том числе отсутствие сопроводительной документации и нарушение условий хранения продуктов, неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарное состояние, нарушение дезинфекционного режима, наличие насекомых и другие нарушения.

Отмечается, что за выявленные нарушения в отношении ИП Андреева М. В. было возбуждено дело по ст. 6.6 КоАП РФ . Административный материал был передан на рассмотрение по подведомственности в Люблинский районный суд Москвы, которым было вынесено постановление о привлечении ИП Андреева М. В. к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности кафе «У Гриши» на 40 суток.

При проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения ИП Андрееву М. В. административного наказания в виде административного приостановления деятельности, было установлено, что ранее выявленные нарушения индивидуальным предпринимателем не устранены. В отношении ИП Андреева М. В. были повторно составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ. Помещение кафе было опечатано.

«Административный материал повторно передан на рассмотрение по подведомственности в Люблинский районный суд Москвы, которым вынесено постановление о привлечении ИП Андреева М. В. к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности кафе «У Гриши» на 90 суток. Решение суда направлено в службу судебных приставов УФССП России по Москве для принудительного исполнения», — резюмировали в пресс-службе.