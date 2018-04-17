Ещё
Госдума привлечёт экспертов к разработке законопроектов по цифровой экономике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

Госдума привлечёт экспертов к разработке законопроектов по цифровой экономике 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме готовы активно привлекать специалистов на этапе разработки и принятия законопроектов в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики, заявила заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Наталья Костенко, говорится на сайте палаты.
На открытии Международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» Костенко заявила, что в связи с поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачей о необходимости прорыва в сфере экономики «мы должны добиться не только масштабного роста предпринимательской инициативы, но и серьёзной инновационности и цифровизации новых производств и предприятий».
Парламентарий обратила внимание, что развитие системы интеллектуальной собственности и уровня защиты прав владельцев интеллектуальной собственности, цифровых технологий относится к важнейшим аспектам развития реального сектора экономики и является стимулом для предпринимательской активности.
«Но мы должны, что называется, «заземлять» дискуссию о развитии сферы интеллектуальной собственности и цифровой экономики», — заявила Костенко, добавив, что цифровизация должна помочь появлению новых рабочих мест и оптимизировать ключевые экономические процессы.
Наталья Костенко отметила важность использования лучших наработок других стран.
«Но с другой стороны, если мы говорим об экономическом прорыве, мы должны тут стараться «заглядывать за горизонт», — уверена законодатель.
Парламентарий отметила, что законодательная база в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики должна быть перестроена в самое ближайшее время.
«Государственная Дума готова активно привлекать специалистов на этапе разработки и принятия законопроектов, а также стать площадкой для «приземления» идей экспертного сообщества к потребностям реальных отраслей экономики», — заключила Наталья Костенко.
Парламентская газета: последние новости
В Узбекистане утверждена программа празднования Дня Победы Бондарев предложил подчинить Минстрою региональные структуры архстройнадзора Британия участвовала в операции в Сирии не по приказу США, заявила Мэй
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой93
МЧС обратилось к москвичам12
Украинский космос оказался под угрозой из-за США256
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО551
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение