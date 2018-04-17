Госдума привлечёт экспертов к разработке законопроектов по цифровой экономике

Госдуме готовы активно привлекать специалистов на этапе разработки и принятия законопроектов в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики, заявила заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Наталья Костенко , говорится на сайте палаты.

На открытии Международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» Костенко заявила, что в связи с поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачей о необходимости прорыва в сфере экономики «мы должны добиться не только масштабного роста предпринимательской инициативы, но и серьёзной инновационности и цифровизации новых производств и предприятий».

Парламентарий обратила внимание, что развитие системы интеллектуальной собственности и уровня защиты прав владельцев интеллектуальной собственности, цифровых технологий относится к важнейшим аспектам развития реального сектора экономики и является стимулом для предпринимательской активности.

«Но мы должны, что называется, «заземлять» дискуссию о развитии сферы интеллектуальной собственности и цифровой экономики», — заявила Костенко, добавив, что цифровизация должна помочь появлению новых рабочих мест и оптимизировать ключевые экономические процессы.

Наталья Костенко отметила важность использования лучших наработок других стран.

«Но с другой стороны, если мы говорим об экономическом прорыве, мы должны тут стараться «заглядывать за горизонт», — уверена законодатель.

Парламентарий отметила, что законодательная база в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики должна быть перестроена в самое ближайшее время.

«Государственная Дума готова активно привлекать специалистов на этапе разработки и принятия законопроектов, а также стать площадкой для «приземления» идей экспертного сообщества к потребностям реальных отраслей экономики», — заключила Наталья Костенко.