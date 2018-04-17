Российский турбизнес предложил ответить на санкции блокировкой Booking.com

Войтович предложил ограничить на территории РФ действие системы бронирования, которой владеет американская компания Booking Holdings, с целью поддержки российского бизнеса и индустрии туризма, а также в рамках ответного пакета мер на антироссийские санкции.

Владелец крупного турбизнеса считает, что запрет Booking.com в России необходим в первую очередь из-за положения монополиста, которое приобрела в нашей стране эта система бронирования. По его словам, львиная доля индивидуальных бронирований в отелях РФ — более 70% -контролируется американской корпорацией, которая к тому же получает возможность хранить и анализировать данные о туристах.

Если бы аналогичная ситуация сложилась в США , там, по мнению эксперта, власти принудили бы госучреждения отказаться от услуг российской компании. Так, например, произошло в случае с «Лабораторией Касперского»

В своем письме Войтович указал еще ряд причин, по которым следовало бы запретить деятельность Booking.com в России.