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Мэр Москвы утвердил порядок субсидирования МСП для возмещения части затрат на участие в выставках
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Мэр Москвы утвердил порядок субсидирования МСП для возмещения части затрат на участие в выставках 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил порядок предоставления субсидий из столичного бюджета представителям малого и среднего бизнеса для возмещения части затрат, связанных с участием в конгрессно-выста­вочных мероприятиях. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в конгрессно-выста­вочных мероприятиях», — говорится в сообщении.
Согласно приложению, субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, возникающих у субъектов малого и среднего бизнеса в связи с продвижением (экспонированием) продуктов, работ и услуг на отечественном или зарубежном рынках на проводимых на территории или за пределами России конгрессно-выста­вочных мероприятиях, включенных в перечень, который утвержден департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства столицы, либо соответствующих критериям департамента.
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