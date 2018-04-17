Брейн-ринг, «энерго-точка», флешмоб: около тысячи юных вологжан сказали «Будь здоров»

Всероссийскую акцию «Будь здоров» организовали в Вологодской области волонтеры-медики. В мероприятиях, которые прошли в разных районах региона, поучаствовало около тысячи человек.

Так, в школе № 36 Вологды состоялся брейн-ринг, посвященный здоровому образу жизни. Разделившись на команды, школьники прошли пять раундов. Они узнали, какое количество овощей и фруктов требуется употреблять в пищу ежедневно, сколько времени нужно каждый день выделять на занятия физической культурой, обсудили основные признаки инсульта, какой вред внутреннему и внешнему состоянию человека наносит курение, как вечерние тренировки способствуют хорошему сну.

В школе № 41 была организована «Энерго-точка». Школьники беседовали со взрослыми и сверстниками и задавали вопросы о здоровом образе жизни. По словам организаторов, важно было понять, придерживается ли респондент здорового образа жизни, если нет, то почему. Также волонтеры рассказывали о простых правилах и принципах ЗОЖ.