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Брейн-ринг, «энерго-точка», флешмоб: около тысячи юных вологжан сказали «Будь здоров»
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Брейн-ринг, «энерго-точка», флешмоб: около тысячи юных вологжан сказали «Будь здоров» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Всероссийскую акцию «Будь здоров» организовали в Вологодской области волонтеры-медики. В мероприятиях, которые прошли в разных районах региона, поучаствовало около тысячи человек.
Так, в школе № 36 Вологды состоялся брейн-ринг, посвященный здоровому образу жизни. Разделившись на команды, школьники прошли пять раундов. Они узнали, какое количество овощей и фруктов требуется употреблять в пищу ежедневно, сколько времени нужно каждый день выделять на занятия физической культурой, обсудили основные признаки инсульта, какой вред внутреннему и внешнему состоянию человека наносит курение, как вечерние тренировки способствуют хорошему сну.
В школе № 41 была организована «Энерго-точка». Школьники беседовали со взрослыми и сверстниками и задавали вопросы о здоровом образе жизни. По словам организаторов, важно было понять, придерживается ли респондент здорового образа жизни, если нет, то почему. Также волонтеры рассказывали о простых правилах и принципах ЗОЖ.
Ученики школы № 2 Великого Устюга, студенты местных гуманитарно-педагогического и многопрофильного колледжей побывали на встрече «Пространство без табака». Волонтеры рассказали о вреде курения и его пагубном влиянии на человеческий организм. В строительном колледже Вологды прошел квест. Передвигаясь по станциям, ребята узнали о правильном питании, физической активности, гаджет-зависимости. Итогом стал флеш-моб «Здоровье — наш выбор!» В Череповце состоялись городские соревнования по фрироупу, семейный спортивный праздник и проект «молодые молодым».
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