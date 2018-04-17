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Зараженные цветочным трипсом розы из Кении обнаружили в «Домодедове»
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Зараженные цветочным трипсом розы из Кении обнаружили в «Домодедове» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в грузовом терминале аэропорта «Домодедово» выявили зараженные калифорнийским цветочным трипсом розы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО «Домодедово Карго», при досмотре срезов цветов роз, в количестве 1380 штук, происхождением Кения был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
Зараженные срезы цветов будут уничтожены.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем в 250 видах растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.
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