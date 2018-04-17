В среду часть Симферополя останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . Из-за плановых работ на сетях ряд улиц крымской столицы в среду останется без света, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

"18 апреля в связи с проведением регламентных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: улицы Вишневая (38-62, 39-63), Камская (2-8, 1-3), Смольная (13-21/2), Киевская (135а), Лизы Чайкиной (2/21-22), Шалфейная (22/13-54/79, 37-65), а также переулок Трамвайный (14-38/13, 21/2-41/6), ", — сообщили в пресс-службе администрации.

Ориентировочное время отключения электричества — с 13:00 до 17:00.