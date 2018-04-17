Жители Лосинки оценят работу терапевтов в поликлинике на 1-й Напрудной улице

Новое голосование запущено в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Москвичам предлагается назвать лучших, по их мнению врачей-терапевтов, работающих городских поликлиниках.

В частности, пациенты ГП № 218, филиал № 3, которая находится в Лосинке, на ул. 1-я Напрудная, 15, могут оценить работу терапевтов и врачей общей практики.

Для оценки нужно выбрать указанную поликлинику и выставить оценку доктору по десятибалльной шкале, где 10 — отлично, а 1 — очень плохо. Голосование продлится до 3 июня. (иб)