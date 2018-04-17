ФКР Нижегородской области ужесточит контроль за работой подрядных организаций

С апреля этого года подрядные организации, которые выиграли в конкурсе на выполнение работ по капремонту многоквартирных домов, обязаны обеспечить страхование проводимых работ, передает областное правительство со ссылкой на региональный ФКР.

В условия конкурсной документации внесен пункт об обязательном страховании по возмещению ущерба, возникшего в ходе проведения работ по вине подрядчика, а также страхование рисков гражданской ответственности перед третьими лицами на период гарантийного срока. Теперь подрядчики обязаны устранять возникающие проблемы на своих объектах в течение пяти лет.

Страхование, с одной стороны повысит ответственность подрядчиков за качество работы, а с другой — защитит жителей ремонтирующихся домов на случай чрезвычайных происшествий, проливов и аварий в ходе ремонта. Возместить ущерб жителям в этом случае будет намного проще и быстрее.