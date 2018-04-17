Ещё
ZEW: экономические настроения в ФРГ упали в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ZEW: экономические настроения в ФРГ упали в апреле 

Вести Экономика 40 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Экономические настроения в Германии упали еще сильнее в апреле, в результате чего показатель резко снизился по сравнению с началом года, сообщили в аналитическом центре ZEW.
Индекс экономических ожиданий снизился до -8,2 пункта с 5,1 пункта в марте. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение до -3 пунктов.
Ахим Вамбах, президент ZEW, сказал, что обеспокоенность в связи с конфликтом в международной торговле и войной в Сирии повлияла на ожидания аналитиков. Кроме того на снижение негативно повляли недавние слабые экономические данные.
Как писали «Вести. Экономика», немецкие компании сталкиваются с торговыми барьерами, которые не наблюдались со времени финансового кризиса 2008 года, показал опрос торгово-промышленной палаты DIHK.
Около 40% из опрошенных 2100 фирм заявили, что за последний 12-месячный период они столкнулись с более высокими барьерами для ведения бизнеса за рубежом по сравнению с 31% в опросе 2017 года.
Опрос проводился в феврале, прежде чем президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия и предложил пошлины на китайские товары. Китай ответил собственным тарифным списком по импорту в США.
Вести Экономика: последние новости
Суд: РПН оштрафовал McDonald's за жирные бургеры Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по РусАлу Заработать миллион без усилий: 17 примеров успеха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО471
Крым попадет на украинские деньги100
Макрон назвал себя «ровней Путину»244
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение