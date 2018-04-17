ZEW: экономические настроения в ФРГ упали в апреле

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». Экономические настроения в Германии упали еще сильнее в апреле, в результате чего показатель резко снизился по сравнению с началом года, сообщили в аналитическом центре ZEW.

Индекс экономических ожиданий снизился до -8,2 пункта с 5,1 пункта в марте. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal , прогнозировали снижение до -3 пунктов.

Ахим Вамбах, президент ZEW, сказал, что обеспокоенность в связи с конфликтом в международной торговле и войной в Сирии повлияла на ожидания аналитиков. Кроме того на снижение негативно повляли недавние слабые экономические данные.

Как писали «Вести. Экономика», немецкие компании сталкиваются с торговыми барьерами, которые не наблюдались со времени финансового кризиса 2008 года, показал опрос торгово-промышленной палаты DIHK.

Около 40% из опрошенных 2100 фирм заявили, что за последний 12-месячный период они столкнулись с более высокими барьерами для ведения бизнеса за рубежом по сравнению с 31% в опросе 2017 года.