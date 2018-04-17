Фитнес-клуб Dr.Loder в ЮЗАО закрыли на 40 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил

Суд по представлению управления Роспотребнадзора по Москве приостановил на 40 суток деятельность фитнес-клуба Dr.Loder в столичном районе Академический. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В отношении ООО «СК Ульянова» (фитнес-клуб Dr.Loder), в связи с многократными обращениями жителей на его функционирование по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 31, с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» проведено административное расследование. В ходе административного расследования выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уровни шума, проникающего в квартиру д. 31 по ул. Дмитрия Ульянова, при имитации интенсивного группового занятия, превышают допустимые для дневного времени суток. Отмечается, что по факту выявленных нарушений материалы дела об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении ООО «СК Ульянова» были переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности фитнес-клуба Dr.Loder.

«Останкинским районным судом Москвы ООО «СК Ульянова» (фитнес-клуб Dr.Loder) было признано виновным и назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности фитнес-клуба Dr.Loder на 40 суток. В настоящее время проводится работа с управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве для обеспечения выполнения решения суда», — резюмировали в ведомстве.