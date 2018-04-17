Рубль упадет? Вырастут цены? Будут ли увольнения? Главные вопросы о последствиях санкций

6 апреля США приняли новую порцию санкций против РФ Sobesednik.ru выяснил подробности.

Российские власти традиционно объявили, что это не скажется фатально на российской экономике. Но на этот раз за санкциями последовал обвал акций компаний, включенных в список. И резкий скачок курса рубля. А с какими последствиями придется столкнуться простым россиянам?

1. Что будет с рублем?

Эксперты прогнозируют, что падение скоро остановится. В сущности, через неделю, 13 апреля, можно было видеть, что курс удержался от обвала. После падения до 80 руб. за евро и 67 за доллар (это в обменниках, курс ЦБ был выше) рубль уже вошел в коридор 76/62. Но и колебаний никто не отменял, так что рубль еще может снова упасть. Надо ли готовиться к худшему?

— Рубль упал по множеству причин, — объясняет известный экономист Сергей Хестанов . — И «Русал» (его акции на Московской бирже обвалились на 17,73% после введения санкций. — Ред.) здесь десятая спица в колесе. Не надо путать повод и причину. Повод может быть случайным, причины лежат глубже. И первая — рубль до этого более года был переоценен. Вторая — российским экспортерам и нашему бюджету нужен дешевый рубль. То есть вся экономическая подоплека тут — переоцененность рубля плюс потребность экспортеров и бюджета (так что тут нет худа без добра). А санкции лишь сыграли роль спускового крючка.

При таких интересантах, — замечает эксперт, — и без санкций все ожидали, что после выборов рубль упадет. Поэтому вряд ли он вернется на прежние уровни.

2. Вырастут ли цены?

— Около трети потребительской корзины среднего россиянина — это импортные товары, — уверяет Хестанов. — Так что вслед за падением рубля вырастут цены на продукты, повысится инфляция…

— Все зависит от сроков этого «просада» рубля, — размышляет бизнесмен Дмитрий Потапенко . — Если он продлится 2–3 недели, то цены точно повысятся на продукты питания, поскольку они большей частью из импортных составляющих. Не только производство. Например, посевной материал картошки в России на 90% импортный. Соответственно тут рост цен проявится ближе к лету. А по электронике, по товарам, которые идут по контрактам, падение рубля сыграет на росте цен быстрее: ретейлеровым логистам надо уже сейчас расплачиваться, поэтому у них вариантов нет.

Впрочем, аналитики рынка уверяют: такого взлета цен на электронику, какой наблюдался в России в 2014-м, не будет. Но к небольшому подорожанию следует готовиться. Кроме этого, ожидают подорожания авиабилетов, иностранной одежды, импортного алкоголя…

3. Будут ли увольнения?

В этот раз санкции затронули крупные промышленные структуры — в империи Дерипаски есть алюминиевые гиганты, у Вексельберга — энергетические, у Керимова (вернее, его сына) — золотодобывающие, у «Ростеха» — оборонные… Получив запрет на торговые операции с США, все эти компании неизбежно снизят производство (хотя бы на время). Правительство России уже анонсировало, что одной из мер помощи попавшим под санкции станет «поддержка в случае ухода работников в простой».

Прямых увольнений не допустят, но оплату тем, кого временно «оптимизируют», судя по всему, будет готов взять на себя бюджет. То есть опять, видимо, урежут расходы на социалку…

— Пострадают все, кто относится к бюджетной системе распределения (а у нас таких порядка 60% граждан), — уверяет Потапенко, прогнозируя более отдаленный эффект от санкций. — Все, что ляжет на плечи так называемых олигархов — все это будет переложено на простых граждан. Мы неизбежно столкнемся с сокращением инвестиционной активности. Следовательно, не будет и открытия новых рабочих мест…

Впрочем, Потапенко тут же добавляет немного оптимизма:

— Если говорить о панике, то это довольно краткосрочный тренд: он будет до инаугурации, потом власть его погасит.

4. Почему выбрали эти компании?

— Изначально инициативы Трампа с пошлинами (которыми он чувствительно задел китайцев) были направлены как раз на то, чтобы немного оживить производство алюминия внутри США, — объясняет подоплеку выбора Сергей Хестанов. — На мировом рынке избыток алюминия, там очередь из продавцов стоит. Поэтому никакой особой ценности именно российский алюминий для США не имеет. У Америки своя довольно мощная алюминиевая промышленность, которая в значительной степени законсервирована и простаивает из-за низких цен. Технически они могут выпускать сколько угодно алюминия, как, собственно, и делали до глобализации. Но как только стал доступен наш и китайский алюминий (который заметно дешевле), большая часть заводов в США была законсервирована. А вот по Европе, куда Россия продавала 45% алюминия, интрига совсем другая. И она пока еще не проявилась. Думаю, мы это узнаем через год-другой. Но пока европейские партнеры из-за боязни американских санкций потихоньку начнут сворачивать сотрудничество с Россией.

— Оба правительства просто решают каждый свою задачу, — поддерживает экономическую точку зрения на санкции Дмитрий Потапенко. — Дональд Трамп выполняет обязательства перед своими алюминиевыми магнатами, выпихивая один из российских биржевых товаров с рынка, а наше правительство решает задачу вливания в бюджет дополнительной рублевой массы… Обычная циничная игра властей двух стран.

5. Чем новые санкции страшнее?

— Предыдущих санкций не было, — не соглашается Потапенко с такой постановкой вопроса. — Потому как запрет нашим чиновникам иметь квартиру в Майами — это не санкции, это их имитация. Конечно, ограничение фондирования, которое было прописано, приводило к соответствующим «просадам» рубля, тут спорить не буду. Но надо помнить: девальвацию производят не санкции, а монетарная власть, которая осознанно отскакивает от рынка. Не существует никакой политики в мире. Всегда только экономика, нравится вам это или нет… Как только вам говорят, что это «политические интересы», тут же хватайтесь за карман, потому что сейчас явно будут в него залезать. Главная же проблема в том, что в России есть долгосрочный тренд, который называется «неразвитость экономики». Ему уже 20 лет. Мне кажется, мы все больше приближаемся к воронке водоворота. А чем ближе мы к ее центру, тем быстрее будет раскручиваться ситуация.

— Смысл этих санкций в том, что они жестче, — у Хестанова несколько иной взгляд на происходящее. — Если прошлые санкции носили рамочный характер (можно наложить, а можно и нет), то нынешние обязательно должны быть применены. Кроме того, в перспективе все выглядит весьма печально. Все эти постоянные пакеты санкций приводят к тому, что, с точки зрения большинства западных партнеров, вообще весь российский бизнес делается токсичным. А значит, неизбежен вывод: самое разумное — с русскими компаниями не иметь дела. И вот это-то — не сразу, а спустя какое-то время — довольно разрушительно для нашей экономики. Впрочем, все эти печальные эффекты проявятся не скоро, это вопрос даже не года-двух, а заметно большего промежутка времени.

Досье

Кто попал под санкции

Новые санкции расширяют SDN-список, предполагающий наиболее строгий запрет для его фигурантов: с ними нельзя вести практически никаких дел.

Справка

Правительство РФ обещает:

— рефинансировать зарубежные долги попавших под санкции фирм;

— перевести долларовые кредиты в иные валюты;

— поддержать в случае снижения производства и ухода работников в простой.

Что еще Объявлено об ускорении создания двух офшорных зон (в Калининграде Владивостоке ). Но данная инициатива вызывает негативную реакцию экспертов.

— Глупая утопия, от которой, надеюсь, откажутся, — прокомментировал Сергей Хестанов. — Свободная экономическая зона, офшорная и т.д. Разные названия одного и того же. Мы с 90-х экспериментируем с этими зонами, и всегда Минфин в итоге настаивает, чтобы это дело прекращали: иначе бюджет без доходов останется.

Чем не помогут

В 2017-м Госдума приняла закон о том, чтобы попавшие под санкции частные лица освобождались от уплаты налогов в РФ. Вновь влившие-ся в санкционный список получат те же льготы?

— Это касалось зарубежных инвестиций, то есть тех доходов, которые попавшие под санкции могли бы получать от зарубежных инвестиций. Но это никак не отменяет налоги на тот бизнес, который расположен в России, — объясняет Сергей Хестанов.

P. S. Когда верстался номер, США решили объявить новый пакет санкций.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «Санкции взяли новый курс».