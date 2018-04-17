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Контроль за учётными документами саморегулируемых организаций предложили повысить штрафами
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Контроль за учётными документами саморегулируемых организаций предложили повысить штрафами 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Нарушения порядка учёта членов в документах национальных саморегулируемых организациях, а также неразмещение этой информации на сайтах предложили повысить с помощью повышения административных штрафов.
Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях размещены на федеральном портале проектов нормативных актов.
Разработанный специалистами Минэкономразвития документ предполагает, что невыполнение саморегулируемой организацией, членство в которой в соответствии с законодательством является обязательным, обязанности по ведению реестра членов или ведение реестра с нарушением требований законодательства, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей, а на юридических лиц — от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
Неисполнение саморегулируемой организацией обязанности по документированию данных о своих членах, а также лицах, прекративших членство, а также контролю за этой документацией, предлагается наказывать аналогичными штрафами для госслужащих и компаний.
Кроме того, штрафы в указанном выше размере предполагается ввести за нарушение саморегулируемой организацией требований к размеру, порядку формирования, размещения и расходования средств своего компенсационного фонда.
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