Контроль за учётными документами саморегулируемых организаций предложили повысить штрафами

Нарушения порядка учёта членов в документах национальных саморегулируемых организациях, а также неразмещение этой информации на сайтах предложили повысить с помощью повышения административных штрафов.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях размещены на федеральном портале проектов нормативных актов.

Разработанный специалистами Минэкономразвития документ предполагает, что невыполнение саморегулируемой организацией, членство в которой в соответствии с законодательством является обязательным, обязанности по ведению реестра членов или ведение реестра с нарушением требований законодательства, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей, а на юридических лиц — от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

Неисполнение саморегулируемой организацией обязанности по документированию данных о своих членах, а также лицах, прекративших членство, а также контролю за этой документацией, предлагается наказывать аналогичными штрафами для госслужащих и компаний.

Кроме того, штрафы в указанном выше размере предполагается ввести за нарушение саморегулируемой организацией требований к размеру, порядку формирования, размещения и расходования средств своего компенсационного фонда.