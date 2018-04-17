Чердаки и подвалы района проверили на соблюдение правил безопасности

В районе провели проверки чердаков и подвалов на предмет соблюдения правил безопасности. Об этом 16 апреля проинформировал заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Гудухин.

— В ходе проверки мы не обнаружили никаких нарушений: все чердаки и подвалы закрыты и опечатаны, — отметил он.

Михаил Гудухин добавил, что сотрудники учреждения осмотрели еще и расселенные здания.

— В этих домах все двери опечатаны, а окна забиты металлом, — проинформировал он.

Рейды прошли совместно с полицейскими и дружинниками Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка.

Специалисты проверили несколько зданий на Цветном бульваре, дом 33 на улице Трубной и дом 37, корпус 2 на улице Гиляровского.