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Чердаки и подвалы района проверили на соблюдение правил безопасности
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Чердаки и подвалы района проверили на соблюдение правил безопасности 

Управа района Мещанский города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В районе провели проверки чердаков и подвалов на предмет соблюдения правил безопасности. Об этом 16 апреля проинформировал заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Гудухин.
— В ходе проверки мы не обнаружили никаких нарушений: все чердаки и подвалы закрыты и опечатаны, — отметил он.
Михаил Гудухин добавил, что сотрудники учреждения осмотрели еще и расселенные здания.
— В этих домах все двери опечатаны, а окна забиты металлом, — проинформировал он.
Рейды прошли совместно с полицейскими и дружинниками Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка.
Специалисты проверили несколько зданий на Цветном бульваре, дом 33 на улице Трубной и дом 37, корпус 2 на улице Гиляровского.
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