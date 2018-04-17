Ещё
[283 Специальный криптовыпуск] Анонс. Еженедельный подкаст AppleInsider.ru
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

[283 Специальный криптовыпуск] Анонс. Еженедельный подкаст AppleInsider.ru 

Apple Insider 42 минуты назад
Фото: Apple Insider
Поддержать подкаст
Перечислять 1$ (или больше) в месяц при помощи сервиса Patreon Перевести любую сумму единовременно при помощи Yandex
Интерактивный канал прямого эфира Подкаста в Telegram
Официальный чат AppleInsider.ru в Telegram
Полный список тем  Хотите предложить свои темы? Оставляйте их в комментариях к данному анонсу. К новости желательно указывать ссылку на первоисточник.
Если вы хотите принять участие в подкасте и дать комментарий к одной из тем, стучите во время прямого эфира Telegram: @iprizrak и опишите вкратце суть вашего комментария. Не забудьте надеть наушники.
Напоминаем, что прямой эфир подкаста пройдет во вторник в 21:00 по московскому времени на http://podcast.appleinsider.ru или в нашем приложении для iPhone или iPad. Также вы можете воспользоваться прямой ссылкой на звуковой поток. Для слушателей подкаста доступен on-line чат, где у вас будет возможность поучаствовать в дискуссии.
Apple Insider: последние новости
Apple рассказала о планах по дальнейшему развитию Siri Как добавить универсальную папку с последними приложениями в Dock Видеообзор: iPad 2018 — еще одна попытка Apple
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО469
Крым попадет на украинские деньги96
Макрон назвал себя «ровней Путину»235
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение