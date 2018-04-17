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Новое психическое расстройство обнаружили у любителей селфи
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Новое психическое расстройство обнаружили у любителей селфи 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
Фотофильтры интернет-приложений меняют современные эталоны красоты. К такому выводу пришли в Британской ассоциации эстетической и пластической хирургии.
Пациенты все чаще готовы лечь на операционный стол, чтобы стать в реальной жизни такими же как на собственных селфи. Самой популярный запрос — глаза, как из снэпчата, сообщают «Дни.ру».
С помощью фильтров этого приложения можно скорректировать фигуру, изменить цвет и форму лица, а также убрать синяки под глазами. Однако хитом среди пользователей стала опция по увеличению размера глаз как у принцесс из диснеевских мультфильмов.
По мнению психологов, селфи-мания является психическим расстройством. Специалисты называют его цифровой дисморфией — ненавистью к своему телу на снимках. Отклонению чаще подвержены неуверенные в себе люди.
"У таких людей изменено адекватное восприятие собственной личности. Однажды вбив себе в голову, что нос велик и некрасив, такой человек на любом своем фото упорно будет видеть огромный уродливый нос", — пояснила психолог Люция Сулейманова.
Обработанные фотографии набирают больше лайков, чем обычные. Это подстегивает страдающих расстройством. В результате несоответствие выдуманным идеалам приводит к депрессии.
Ранее стало известно, что селфи могут вызвать эпилептический припадок. Причина кроется в бликах, а также в специальном свете, который убирает эффект красных глаз во время фотографирования.
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