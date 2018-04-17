Замминистра информации и связи Крыма лишат гражданства 

Решение в отношении заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым принято алуштинским городским судом, который удовлетворил иск МВД. Тем самым он отменил вынесенное в 2014 году решение о выдаче гражданства РФ Максиму Балацкому в связи с предоставления чиновником заведомо ложных данных.
В августе 2017 года УФСБ РК постановило проверить законность получения Максимом Балацким гражданства РФ.
«Максим Балацкий на момент воссоединения Крыма с Россией зарегистрированным или снятым с учёта в Крыму не значился. По адресу, который он указал как адрес постоянного проживания для получения гражданства РФ, является нежилым и не введено в эксплуатацию. ФСБ посчитала, что Максим Балацкий указал недостоверные сведения при оформлении гражданства России, — пояснили в УФСБ Республики Крым.
По словам представителей правоохранительного ведомства, юридический анализ свидетельствует о наличии в действиях Балацкого признаков состава преступления по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа).
После отмены решения суда о предоставлении ему гражданства, Балацкий подал жалобу на имя начальника ФСБ республики Крым, в прокуратуру и следственный комитет РК. Однако, не получив желаемого результата, обратился в Киевский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако вчера, 16 апреля, Балацкий проиграл этот суд, так что теперь ему остается только обжаловать решение Киевского суда в Верховном суде РК.
Если он проиграет и этот суд, то будет лишен гражданства. Однако это не повлечет за собой немедленной депортации или выдворения за пределы России, пояснили в пресс-службе управления по вопросам миграции МВД РК.
«По закону у него будет 30 дней для оформления трудового патента или иного способа легализации на территории РФ», — пояснили в пресс-службе.
Сотрудники пресс-службы Совета министров РК комментировать данную ситуацию отказались, сославшись на руководителя пресс-службы, который в своею очередь был недоступен.
Напомним, что в 2014 году, сразу после перехода Крыма в состав Российской Федерации по итогам референдума, многие жители полуострова получили гражданство именно через суд, доказав свое проживание на территории полуострова черед суд.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», еще один бывший замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма, Сергей Доценко, в мае 2016-го получил реальный срок по делу о махинациях в «Крымтехнологиях.