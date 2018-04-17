Замминистра информации и связи Крыма лишат гражданства

Решение в отношении заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым принято алуштинским городским судом, который удовлетворил иск МВД . Тем самым он отменил вынесенное в 2014 году решение о выдаче гражданства РФ Максиму Балацкому в связи с предоставления чиновником заведомо ложных данных.

В августе 2017 года УФСБ РК постановило проверить законность получения Максимом Балацким гражданства РФ.

«Максим Балацкий на момент воссоединения Крыма с Россией зарегистрированным или снятым с учёта в Крыму не значился. По адресу, который он указал как адрес постоянного проживания для получения гражданства РФ, является нежилым и не введено в эксплуатацию. ФСБ посчитала, что Максим Балацкий указал недостоверные сведения при оформлении гражданства России, — пояснили в УФСБ Республики Крым.

По словам представителей правоохранительного ведомства, юридический анализ свидетельствует о наличии в действиях Балацкого признаков состава преступления по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа).

После отмены решения суда о предоставлении ему гражданства, Балацкий подал жалобу на имя начальника ФСБ республики Крым, в прокуратуру следственный комитет РК. Однако, не получив желаемого результата, обратился в Киевский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако вчера, 16 апреля, Балацкий проиграл этот суд, так что теперь ему остается только обжаловать решение Киевского суда в Верховном суде РК.

Если он проиграет и этот суд, то будет лишен гражданства. Однако это не повлечет за собой немедленной депортации или выдворения за пределы России, пояснили в пресс-службе управления по вопросам миграции МВД РК.

«По закону у него будет 30 дней для оформления трудового патента или иного способа легализации на территории РФ», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники пресс-службы Совета министров РК комментировать данную ситуацию отказались, сославшись на руководителя пресс-службы, который в своею очередь был недоступен.

Напомним, что в 2014 году, сразу после перехода Крыма в состав Российской Федерации по итогам референдума, многие жители полуострова получили гражданство именно через суд, доказав свое проживание на территории полуострова черед суд.