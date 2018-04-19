ТАСС — генеральный информационный партнер международного форума Baltic Weekend

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition открылся сегодня в Калининграде . Более 150 представителей IT-компаний, бизнеса и социальных медиа обсудят актуальные вопросы развития коммуникационного рынка, а также вызовы, которые ждут отрасль в ближайшем будущем.

IBM и Главными темами форума в этом году станут развитие брендов и маркетинг в условиях современной экономики. Среди спикеров — представители таких IT-гигантов, как "Яндекс" Google . Эксперты поделятся лучшими международными и российскими кейсами по проведению PR-кампаний, расскажут об опыте построения современных медиа и продвижении региональных брендов.

20 апреля управляющий делами ТАСС Дмитрий Коротков выступит на пленарном заседании с презентацией «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы»: проект больших возможностей". Он расскажет о том, как появилась идея проекта, раскроет секреты ее воплощения в жизнь, а также подведет первые итоги.

По многим параметрам «Главные кадры» стал уникальным проектом. Впервые в рамках одного выставочного пространства ТАСС представил свыше тысячи снимков, которые были отобраны из оцифрованного фотоархива агентства и охватывают почти целое столетие из жизни страны. В рамках фотовыставки, которая прошла с 1 по 24 ноября 2017 года в московском ЦВЗ «Манеж», также была представлена обширная культурно-просветительская программа. Проект получил высокие оценки в профессиональной среде. В феврале он был назван лучшим в области корпоративных коммуникаций и удостоен диплома национальной премии «Серебряный Лучник», а в апреле стал призером ежегодной национальной премии «Событие года» — главной профессиональной награды в сфере event-индустрии.

Организатор ежегодного форума Baltic Weekend — коммуникационное агентство SPN Communications. На протяжении 17 лет он проходил осенью в Санкт-Петербурге , однако в прошлом году организаторы сменили формат и начали проводить выездные сессии. Baltic Weekend зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, медиа, образовательных структур и общественных организаций.

Официальный сайт форума — http://www.balticweekend.com/ru