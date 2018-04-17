Секреты построения успешного бренда региона обсудят на Baltic Weekend в Калининграде

Москва , 17 апреля. В рамках Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition 20 апреля состоится круглый стол «Территориальный брендинг — что, кроме туризма?». На примере Калининградской области эксперты обсудят, как превратить регион в успешный и эффективный бренд.

Какие факторы влияют на привлекательность региона для внутренних и внешних аудиторий? Из чего формируется бренд региона? Сводится ли бренд региона только к туристической привлекательности или это более широкое понятие? Как его монетизировать? Эти и другие вопросы обсудят участники в рамках круглого стола.

Модератором круглого стола выступит директор петербургского офиса SPN Communications Сергей Калинчук.

Среди выступающих спикеров:

Андрей Ермак , министр по культуре и туризму Калининградской области;

Елена Златоустовская, региональный директор по PR, Восточная Европа и Россия Radisson Hotel Group;

Владимир Нерюев, руководитель клиентского блока, коммуникационная группа iMARS;

Вероника Бялковская , руководитель службы по связям с общественностью, GS Group;

Сергей Лютаревич, президент, Балтийский деловой клуб;

"Территориальный брендинг — одна из самых популярным тем в современном маркетинге. Но довольно часто она сводится исключительно к развитию туристической привлекательности региона, хотя на самом деле это не так. Какие еще компоненты входят в понятие территориального бренда? Почему это важно не только для туроператоров, но и для всех жителей этого региона? На все эти вопросы мы попытаемся найти ответы на круглом столе", — отметил Сергей Калинчук.

Дискуссия состоится во второй день форума с 11:30 до 13:30 в Radisson Hotel, Kaliningrad. Организатором Baltic Weekend выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте — www.balticweekend.com/ru/registration/terms

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