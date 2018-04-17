Ещё
В Грозном торжественно отпраздновали День мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грозном торжественно отпраздновали День мира 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
День мира отметили в Государственном театрально-концертном зале Грозного, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Главы и Правительства Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров поздравил гостей мероприятия с Днём мира и отметил, что с отменой режима КТО в республике наступил мир. Он рассказал об экономических и социальных успехах Чечни и назвал её одним из самых безопасных и благополучных субъектов России.
После выступлений первых лиц республики для собравшихся гостей устроили концерт. На мероприятии выступили звёзды чеченской эстрады и танцевальные коллективы республики.
АиФ Ставрополье: последние новости
ТЦ «Космос» в Ставрополе возобновит работу На субботнике в Ставрополе высадили 4 000 берёз, лип, рябин, дубов и акаций ТЦ «Вершина Плаза» возобновляет работу в Пятигорске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО469
Крым попадет на украинские деньги96
Макрон назвал себя «ровней Путину»235
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение