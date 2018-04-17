В Грозном торжественно отпраздновали День мира

День мира отметили в Государственном театрально-концертном зале Грозного , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Главы и Правительства Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил гостей мероприятия с Днём мира и отметил, что с отменой режима КТО в республике наступил мир. Он рассказал об экономических и социальных успехах Чечни и назвал её одним из самых безопасных и благополучных субъектов России После выступлений первых лиц республики для собравшихся гостей устроили концерт. На мероприятии выступили звёзды чеченской эстрады и танцевальные коллективы республики.