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В Севастополе сотрудники полиции совместно с общественными организациями и студентами провели акцию «Чистые стены»
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В Севастополе сотрудники полиции совместно с общественными организациями и студентами провели акцию «Чистые стены» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 44 минуты назад
Организаторами мероприятия в рамках профилактической операции «Дети России — 2018», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также выявление фактов вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, выступили сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю, общественные организации СРООМИ «Твоя Победа» и Комсомол Севастополя.
Участники закрашивали и чистили трафаретные надписи на фасадах домов с рекламой наркотических веществ.
К активной работе также подключились студенты севастопольского Морского колледжа. Ребята помогли уничтожить надписи с более 150 домов на улицах города. Также общественники и полицейские призывали жителей районов обратить внимание на проблему наркомании и приглашали принять участие в акции «Чистые стены».
В конце мероприятия сотрудники полиции поблагодарили его участников за активную гражданскую позицию.
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