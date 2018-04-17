В Севастополе сотрудники полиции совместно с общественными организациями и студентами провели акцию «Чистые стены»

Организаторами мероприятия в рамках профилактической операции «Дети России — 2018», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также выявление фактов вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, выступили сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю , общественные организации СРООМИ «Твоя Победа» и Комсомол Севастополя.

Участники закрашивали и чистили трафаретные надписи на фасадах домов с рекламой наркотических веществ.

К активной работе также подключились студенты севастопольского Морского колледжа. Ребята помогли уничтожить надписи с более 150 домов на улицах города. Также общественники и полицейские призывали жителей районов обратить внимание на проблему наркомании и приглашали принять участие в акции «Чистые стены».

В конце мероприятия сотрудники полиции поблагодарили его участников за активную гражданскую позицию.