Загадка марсианского сфинкса. Кто наблюдает за нами с Красной планеты

Сегодня «Вечерка» расскажет об обручальных кольцах, происхождении известной всем фразы и древнем марсианском городе.

Правда, что на Марсе есть свой сфинкс и пирамиды? Видел фотографии какого-то астронома-любителя, выглядит правдоподобно. Игорь Новиков , парикмахер

— У этого места даже есть название — «Кидония». Первый раз речь о сфинксе и пирамиде зашла в 1976 году, когда с космической станции сделали снимок этой местности — холм был похож на огромное человеческое лицо, смотрящее в небо. Конечно, лица там нет, а иллюзия получилась благодаря игре света и тени. Тем не менее достаточно правильные и симметричные формы холмалица и пирамиды, конечно, наводят на мысли. Некоторые ученые уверены, что когда-то в этом месте был марсианский город.

Мы часто употребляем фразу «тютелька в тютельку». Только вот что она на самом деле значит? И что такое эта «тютелька»? Ольга Ольхова, домохозяйка

Максим Желтков, филолог:

— В старорусском языке было слово «тютя», оно означало след, оставшийся на древесине после удара топором. Еще было слово «утелька», его значение можно обозначить как «малютка». В итоге два слова соединились, и получился оборот «тютелька в тютельку», который означал точность столяра, способного попадать топором в одно и то же место.

Почему обручальное кольцо носят на безымянном пальце? Более того, в некоторых языках он так и называется — «кольцевой». Откуда пошла эта традиция? Мария Собольникова, студентка