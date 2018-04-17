Загадка марсианского сфинкса. Кто наблюдает за нами с Красной планеты 

Сегодня «Вечерка» расскажет об обручальных кольцах, происхождении известной всем фразы и древнем марсианском городе.
Правда, что на Марсе есть свой сфинкс и пирамиды? Видел фотографии какого-то астронома-любителя, выглядит правдоподобно. Игорь Новиков, парикмахер
Андрей Михайлов, астроном:
— У этого места даже есть название — «Кидония». Первый раз речь о сфинксе и пирамиде зашла в 1976 году, когда с космической станции сделали снимок этой местности — холм был похож на огромное человеческое лицо, смотрящее в небо. Конечно, лица там нет, а иллюзия получилась благодаря игре света и тени. Тем не менее достаточно правильные и симметричные формы холмалица и пирамиды, конечно, наводят на мысли. Некоторые ученые уверены, что когда-то в этом месте был марсианский город.
Мы часто употребляем фразу «тютелька в тютельку». Только вот что она на самом деле значит? И что такое эта «тютелька»? Ольга Ольхова, домохозяйка
Максим Желтков, филолог:
— В старорусском языке было слово «тютя», оно означало след, оставшийся на древесине после удара топором. Еще было слово «утелька», его значение можно обозначить как «малютка». В итоге два слова соединились, и получился оборот «тютелька в тютельку», который означал точность столяра, способного попадать топором в одно и то же место.
Почему обручальное кольцо носят на безымянном пальце? Более того, в некоторых языках он так и называется — «кольцевой». Откуда пошла эта традиция? Мария Собольникова, студентка
Алексей Аксенов, историк:
— Пожалуй, самая распространенная версия ответа на этот вопрос связана с древними египтянами. Первыми обручальные кольца начали носить именно они. Врачи Древнего Египта считали, что через безымянный палец проходит вена, которая ведет прямо к сердцу человека. Такой вот символизм. А в Древней Греции существовал язык колец — по тому, на каком пальце мужчина носил кольцо, можно было сказать о его семейном положении. И опять же, кольцо на безымянном пальце говорило о супружеских узах.