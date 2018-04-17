Мосгосэкспертиза возглавила рейтинг Национального объединения технологических и ценовых аудиторов

По результатам работы в 2017 году Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) возглавило список Национального объединения технологических и ценовых аудиторов (НО ТЦА), заняв первое место в рейтинге «Ведущие компании в области ТЦА и обоснования инвестиций 2017». За период 2016-2017 годов Мосгосэкспертиза улучшила показатели в рейтинге, поднявшись со второго места, тем самым став абсолютным лидером на рынке предоставления услуг по проведению технологического и ценового аудита.

Мосгосэкспертиза уже имеет немалый опыт проведения технологического и ценового аудита (ТЦА). Так, согласно Постановлению Правительства Москвы от 27.05.2015 № 311-ПП, с 2016 года организация уполномочена на проведение публичного ТЦА инвестпроектов, стоимость реализации которых составляет 1 млрд рублей и более, финансируемых за счет бюджета города Москвы. В 2016-2017 годы Мосгосэкспертизой проведено более 230 ТЦА. Общая оптимизация средств составила более 53,52 млрд рублей или 3,7% от первоначально установленных стоимостных показателей реализации в 1,46 трлн рублей.

Среди рассмотренных организацией проектов — развитие аэропортового комплекса «Симферополь» республики Крым , строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» космодрома «Восточный», технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, отчеты о реализации инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2017 года и т.д.

Рейтинг „Ведущие компании в области ТЦА и обоснования инвестиций — 2017“ формирует у государственных заказчиков представление о круге экспертных организаций, участвующих в данной работе; а у аудиторских компаний появляется возможность расширить круг клиентов и укрепить репутацию, получив независимое подтверждение рыночных позиций. Рейтинг демонстрирует независимую оценку качества и эффективности экспертных организации, работающих в данной области.

С полным рейтингом можно ознакомиться ниже.