Юнармейцы Татарстана отправились на «Вахту Памяти» в Смоленскую область

За предыдущие экспедиции поисковики отряда «Булгар» подняли останки 105 красноармейцев Великой Отечественной войны и 67 бойцов периода Гражданской войны 1918-1921 годов.

Поисковый отряд «Булгар», состоящий из школьников и юнармейцев Татарстана , отправился на «Вахту Памяти» в Смоленскую область

В честь отправки отряда состоялся митинг, в котором приняли участие представители общественности, трудовых коллективов, ученики городских школ и юнармейцы. Также состоялась церемония вручения наград. Грамотами начальника регионального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» за значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, содействие в популяризации юнармейского движения и личную инициативу отмечены руководитель поискового отряда, преподаватель Кимовской школы Борис Андреянов и директор кадетской школы-интерната Евгений Савинов.

Общая численность поискового отряда «Булгар» в настоящем полевом выходе составит 23 человека. За предыдущие экспедиции поисковики подняли останки 105 красноармейцев Великой Отечественной войны и 67 бойцов периода Гражданской войны 1918-1921 годов.