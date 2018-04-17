Ещё
Юнармейцы Татарстана отправились на «Вахту Памяти» в Смоленскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнармейцы Татарстана отправились на «Вахту Памяти» в Смоленскую область 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За предыдущие экспедиции поисковики отряда «Булгар» подняли останки 105 красноармейцев Великой Отечественной войны и 67 бойцов периода Гражданской войны 1918-1921 годов.
Поисковый отряд «Булгар», состоящий из школьников и юнармейцев Татарстана, отправился на «Вахту Памяти» в Смоленскую область.
В честь отправки отряда состоялся митинг, в котором приняли участие представители общественности, трудовых коллективов, ученики городских школ и юнармейцы. Также состоялась церемония вручения наград. Грамотами начальника регионального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» за значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, содействие в популяризации юнармейского движения и личную инициативу отмечены руководитель поискового отряда, преподаватель Кимовской школы Борис Андреянов и директор кадетской школы-интерната Евгений Савинов.
Общая численность поискового отряда «Булгар» в настоящем полевом выходе составит 23 человека. За предыдущие экспедиции поисковики подняли останки 105 красноармейцев Великой Отечественной войны и 67 бойцов периода Гражданской войны 1918-1921 годов.
ТК «Звезда»: последние новости
Начальник войск РХБЗ: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля Евросоюз может продлить антироссийские санкции на год Россия перестанет предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан» - СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО471
Крым попадет на украинские деньги100
Макрон назвал себя «ровней Путину»244
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение