В Австралии вернули в природу пять малых пингвинов

Австралии пять маленьких пингвинов выпустили обратно в дикую природу, сообщает «МИР 24». Футси, Маргарет, Коллин, Бонди и Найджел два месяца жили в зоопарке страны. Там они проходили лечение после тяжелых травм. Пингвинов нашли со сломанными лапами и обезвоживанием. Теперь, счастливые и здоровые, они уплыли домой. Малый пингвин считается самым маленьким из 17 видов пингвинов. Они вырастают в среднем до 30 см. Живут в основном на побережьях Австралии и Новой Зеландии Ранее сообщалось, что международная группа орнитологов обнаружила в Антарктиде популяцию пингвинов Адели численностью в полтора миллиона особей. Следы их жизнедеятельности обнаружили на снимках из космоса. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ