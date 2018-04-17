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В Австралии вернули в природу пять малых пингвинов
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В Австралии вернули в природу пять малых пингвинов 

Мир24 48 минут назад
Фото: Мир24
В Австралии пять маленьких пингвинов выпустили обратно в дикую природу, сообщает «МИР 24». Футси, Маргарет, Коллин, Бонди и Найджел два месяца жили в зоопарке страны. Там они проходили лечение после тяжелых травм. Пингвинов нашли со сломанными лапами и обезвоживанием. Теперь, счастливые и здоровые, они уплыли домой.
Малый пингвин считается самым маленьким из 17 видов пингвинов. Они вырастают в среднем до 30 см. Живут в основном на побережьях Австралии и Новой Зеландии.
Ранее сообщалось, что международная группа орнитологов обнаружила в Антарктиде популяцию пингвинов Адели численностью в полтора миллиона особей. Следы их жизнедеятельности обнаружили на снимках из космоса.
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