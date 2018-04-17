На Дальнем Востоке появятся памятники «За пацанов!»

«Этот парень здесь жил, здесь служил, жизнь свою отдал. Это Герой России. Ему надо здесь устанавливать памятник рядом со школой, чтобы дети росли и знали, что здесь такие люди живут и на такие поступки способны. Это то, что нам действительно даёт силы. Надо на таких людей равняться», — сказал Александр Галушка на расширенном заседании коллегии министерства.

Роман Филипов погиб 3 февраля в сирийском Идлибе. После обстрела Су-25 из ПЗРК лётчик катапультировался из горящего штурмовика и до последнего отстреливался, не подпуская боевиков. Чтобы не оказаться в плену, пилот подорвал себя гранатой. Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя России.