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Центральная вьетнамская провинция ждет инвестиций
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Центральная вьетнамская провинция ждет инвестиций 

Вьетнам сегодня 49 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамская провинция Куангчи предлагает зарубежным и отечественным инвесторам множество льгот в своей Юго-Восточной экономической зоне
Среди них — налоговые льготы, скидки на арендную плату и упрощение административных процедур. Помимо этого, замдиректора провинциального департамента планирования и инвестиций Нгуен Куок Туан заявил, что местные власти вложили более 1 млрд донгов ($44 млн) в строительство инфраструктуры.
Сообщается, что регион уже привлек определенное количество инвесторов из Японии, Сингапура, Южной Кореи и России. Они оказались заинтересованы в таких областях, как энергетика, инфраструктура и высокотехнологичное сельское хозяйство.
На данный момент экономические и промышленные зоны провинции привлекли 149 инвестиционных проектов с общим уставным капиталом более 98 трлн. донгов. Из них 88 уже функционируют, 50 находятся в стадии разработки и 11 ждут инвестиций.
В провинции Куангчи находятся две экономические зоны (Юго-Восточная и Лао Бао) и три индустриальных парка (Южный Донг Ха, Цюань Нган и Северо-Западный Хо Ха).
Провинция Куангчи расположена в наиболее узкой, центральной части Вьетнама. На востоке омывается водами Южно-Китайского моря, на западе граничит с Лаосом.
Источник: Biz Hub
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