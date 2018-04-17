Центральная вьетнамская провинция ждет инвестиций

Вьетнамская провинция Куангчи предлагает зарубежным и отечественным инвесторам множество льгот в своей Юго-Восточной экономической зоне

Среди них — налоговые льготы, скидки на арендную плату и упрощение административных процедур. Помимо этого, замдиректора провинциального департамента планирования и инвестиций Нгуен Куок Туан заявил, что местные власти вложили более 1 млрд донгов ($44 млн) в строительство инфраструктуры.

Сингапура, Южной Кореи и Сообщается, что регион уже привлек определенное количество инвесторов из Японии России . Они оказались заинтересованы в таких областях, как энергетика, инфраструктура и высокотехнологичное сельское хозяйство.

На данный момент экономические и промышленные зоны провинции привлекли 149 инвестиционных проектов с общим уставным капиталом более 98 трлн. донгов. Из них 88 уже функционируют, 50 находятся в стадии разработки и 11 ждут инвестиций.

В провинции Куангчи находятся две экономические зоны (Юго-Восточная и Лао Бао) и три индустриальных парка (Южный Донг Ха, Цюань Нган и Северо-Западный Хо Ха).

Провинция Куангчи расположена в наиболее узкой, центральной части Вьетнама . На востоке омывается водами Южно-Китайского моря, на западе граничит с Лаосом

Источник: Biz Hub