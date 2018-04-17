Столичные школьники посетили экскурсию по технопарку «Слава»

В новом коворкинге в технопарке «Слава» школьникам рассказали об истории создания технопарка, о направлениях деятельности компаний-резидентов, а также о том, что собой представляет современное инновационное предприятие.

Также школьники посетили производственные площадки компании «ЦФА» — резидента технопарка «Слава». Это современный лабораторный центр, выполняющий высококачественные исследования в области разработки и контроля инновационных и воспроизведенных лекарственных средств. Директор Игорь Шохин рассказал ребятам о современных методах контроля качества лекарственных средств и о важности этого процесса.