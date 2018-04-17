Жители могут узнать о деятельности управы на сайтах и информационных стендах

В Вешняках информированию населения придают большое значение. Об этом уведомил глава управы района Сергей Махов

Он подчеркнул, что к задачам управы относится, в том числе, оперативное обеспечение жителей района самой актуальной информацией о деятельности органов власти.

Сергей Михайлович особо отметил системный подход в организации информационного обеспечения района с использованием всех доступных каналов. Он рассказал, что в районе находится 43 информационных стенда, они установлены в местах максимального скопления людей, таких как территории у крупных магазинов, возле учреждений социальной сферы, автобусные остановки. Также к услугам граждан работают официальные сайты газеты и управы района Вешняки.

Глава управы добавил, что непосредственный контакт с жителями района всегда происходит во время приёма жителей специалистами и руководителями управы, а также в процессе встреч представителей общественных организаций, районных предприятий и учреждений с населением. Кроме того, часто этим же целям служит организация различных культурно-массовых и общественных мероприятий.

Дополнительно, ООО «Чистый Город М» обычно размещает важную информацию на 744 информационных стендах, которые установлены на входных группах подъездов жилых домов.