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Жители могут узнать о деятельности управы на сайтах и информационных стендах
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Жители могут узнать о деятельности управы на сайтах и информационных стендах 

Управа района Вешняки 50 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках информированию населения придают большое значение. Об этом уведомил глава управы района Сергей Махов.
Он подчеркнул, что к задачам управы относится, в том числе, оперативное обеспечение жителей района самой актуальной информацией о деятельности органов власти.
Сергей Михайлович особо отметил системный подход в организации информационного обеспечения района с использованием всех доступных каналов. Он рассказал, что в районе находится 43 информационных стенда, они установлены в местах максимального скопления людей, таких как территории у крупных магазинов, возле учреждений социальной сферы, автобусные остановки. Также к услугам граждан работают официальные сайты газеты и управы района Вешняки.
Глава управы добавил, что непосредственный контакт с жителями района всегда происходит во время приёма жителей специалистами и руководителями управы, а также в процессе встреч представителей общественных организаций, районных предприятий и учреждений с населением. Кроме того, часто этим же целям служит организация различных культурно-массовых и общественных мероприятий.
Дополнительно, ООО «Чистый Город М» обычно размещает важную информацию на 744 информационных стендах, которые установлены на входных группах подъездов жилых домов.
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