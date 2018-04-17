«Парламент за 60 секунд». 17 апреля

Олег Нилов. Страхованием безопасности пассажиров такси должно заняться государство. Если эту ответственность переложат на перевозчиков, стоимость поездок на такси существенно вырастет, рассказал «Парламентской газете» депутат от «Справедливой России»

Таможне передадут функции санитарного и ветеринарного контроля на границе. Чтобы ускорить досмотр на некоторых пунктах пропуска, в рамках эксперимента внедрят специальную систему информирования о прохождении подкарантинных грузов. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике одобрил соответствующий закон к принятию.

Региональные организации архстройнадзора могут подчинить Минстрою . Новая структура позволит усовершенствовать контроль за исполнением строительных и противопожарных норм при строительстве зданий. С таким предложением выступил сенатор Виктор Бондарев

Беременных женщин и матерей несовершеннолетних детей, подозреваемых в совершении преступлений, могут запретить брать под стражу до решения суда. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму глава сенатор Андрей Кутепов

В России могут запретить расклеивать театральные афиши на расстоянии 100 метров от школ, детских поликлиник и домов творчества. Комитет Совета Федерации одобрил пакет правительственных законопроектов.