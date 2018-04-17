Бушмин исключил вероятность пересмотра социальных обязательств из-за санкций

Ранее Минфин США принял новые ограничения в адрес российских компаний и лиц. На этом фоне с начала апреля рубль по отношению к доллару упал на 8,7 процента, а к евро — на 9,3 процента. Значительное падение пережил и российский рынок акций. Ценные бумаги одного только «Русала» подешевели до исторического минимума.

«В прогнозе социально-экономического развития, на основе положений которого разрабатывался бюджет, заложено предположение о сохранении действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики на протяжении всего прогнозного периода. В этой связи все социальные обязательства перед нашими гражданами будут выполнены в полном объёме. Никаких объективных предпосылок для их пересмотра нет», — отметил Бушмин.

Вице-спикера палаты регионов напомнил, что бюджет на 2018 год свёрстан, исходя из базового сценария курса доллара в коридоре 59,4 — 64,7 рубля за доллар. «Поэтому на данный момент, даже с учётом снижения курса рубля, мы имеем курс доллара в пределах, заложенных в действующем законе о бюджете», — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем парламентарий констатировал, что из-за санкций в трудном положении оказались заводы по производству алюминия и алюминиевого сырья. По его словам, на них трудится не менее 100 тысяч человек и многие из них являются градообразующими.

«Известно, что Правительство Российской Федерации разрабатывает ряд мер государственной поддержки подобных отраслей, пострадавших от введения санкций», — сказал Бушмин. Он добавил, что по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко к этой работе подключатся и сенаторы.

«Данный вопрос будет оставаться в Совете Федерации на особом контроле», — сообщил вице-спикер. При этом он выразил мнение, что оказываемая предприятиям помощь не должна быть односторонней и оказываться только за счёт бюджета. «Смена собственника на государство могла бы стать неплохой платой за поддержку», — заключил он.