Ещё
Бушмин исключил вероятность пересмотра социальных обязательств из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бушмин исключил вероятность пересмотра социальных обязательств из-за санкций 

Парламентская газета 44 минуты назад
Государство выполнит свои социальные обязательства в полном объёме, и введённые против России санкции не являются предпосылкой для их пересмотра, заявил заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин в интервью «Парламентской газете».
Ранее Минфин США принял новые ограничения в адрес российских компаний и лиц. На этом фоне с начала апреля рубль по отношению к доллару упал на 8,7 процента, а к евро — на 9,3 процента. Значительное падение пережил и российский рынок акций. Ценные бумаги одного только «Русала» подешевели до исторического минимума.
«В прогнозе социально-экономического развития, на основе положений которого разрабатывался бюджет, заложено предположение о сохранении действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики на протяжении всего прогнозного периода. В этой связи все социальные обязательства перед нашими гражданами будут выполнены в полном объёме. Никаких объективных предпосылок для их пересмотра нет», — отметил Бушмин.
Вице-спикера палаты регионов напомнил, что бюджет на 2018 год свёрстан, исходя из базового сценария курса доллара в коридоре 59,4 — 64,7 рубля за доллар. «Поэтому на данный момент, даже с учётом снижения курса рубля, мы имеем курс доллара в пределах, заложенных в действующем законе о бюджете», — подчеркнул сенатор.
Вместе с тем парламентарий констатировал, что из-за санкций в трудном положении оказались заводы по производству алюминия и алюминиевого сырья. По его словам, на них трудится не менее 100 тысяч человек и многие из них являются градообразующими.
«Известно, что Правительство Российской Федерации разрабатывает ряд мер государственной поддержки подобных отраслей, пострадавших от введения санкций», — сказал Бушмин. Он добавил, что по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко к этой работе подключатся и сенаторы.
«Данный вопрос будет оставаться в Совете Федерации на особом контроле», — сообщил вице-спикер. При этом он выразил мнение, что оказываемая предприятиям помощь не должна быть односторонней и оказываться только за счёт бюджета. «Смена собственника на государство могла бы стать неплохой платой за поддержку», — заключил он.
Парламентская газета: последние новости
США опасаются «тяжёлой артиллерии» санкций со стороны России, считает экономист В Узбекистане утверждена программа празднования Дня Победы В Крыму с начала года зафиксировано увеличение случаев бешенства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО463
Макрон назвал себя «ровней Путину»214
Крым попадет на украинские деньги78
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение