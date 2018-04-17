Одного из вице-президентов РЖД уволили после проверки Генпрокуратуры

Как отмечается в тексте доклада, об этом Генеральная прокуратура сообщила премьер-министру Дмитрию Медведеву

"В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в ОАО «Российские железные дороги» установлено, что один из вице-президентов указанного общества лично принимал решения, связанные с заключением контрактов с коммерческой организацией, в целях обогащения своих сыновей — членов совета директоров этой организации и ее конечных бенефициаров. По решению совета директоров ОАО «Российские железные дороги» трудовые отношения с данным руководителем прекращены", — говорится в тексте.

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году количество фактов неурегулирования конфликта интересов возросло на 30% по сравнению с 2016 годом.