Одного из вице-президентов РЖД уволили после проверки Генпрокуратуры 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Один из вице-президентов РЖД был уволен после проверки Генеральной прокуратуры, в ходе которой выяснилось, что топ-менеджер компании заключал контракты с коммерческой структурой для обогащения своих сыновей, говорится в докладе Генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.
Как отмечается в тексте доклада, об этом Генеральная прокуратура сообщила премьер-министру Дмитрию Медведеву.
"В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в ОАО «Российские железные дороги» установлено, что один из вице-президентов указанного общества лично принимал решения, связанные с заключением контрактов с коммерческой организацией, в целях обогащения своих сыновей — членов совета директоров этой организации и ее конечных бенефициаров. По решению совета директоров ОАО «Российские железные дороги» трудовые отношения с данным руководителем прекращены", — говорится в тексте.
По данным Генпрокуратуры, в 2017 году количество фактов неурегулирования конфликта интересов возросло на 30% по сравнению с 2016 годом.