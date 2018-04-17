Генпрокуратура уличила топ-менеджера РЖД в лоббировании интересов сыновей 

Генпрокуратура России уличила вице-президента РЖД в лоббистской деятельности в пользу своих сыновей-бизнесменов, топ-менеджер компании уволен, передает «Интерфакс».
Как говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации, в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в ОАО «Российские железные дороги» установлено, что один из вице-президентов лично принимал решения, связанные с заключением контрактов с коммерческой организацией, в целях обогащения своих сыновей — членов совета директоров этой организации и ее конечных бенефициаров. Отмечается, что о данном факте Генпрокуратура проинформировала председателя правительства РФ.