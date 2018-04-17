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На месте дворца Калга-Султана в Симферополе хотят провести экспедицию
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На месте дворца Калга-Султана в Симферополе хотят провести экспедицию 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Обнаруженный осенью 2017 года в Симферополе фундамент на месте, где мог находиться дворец Калга-Султана, получил статус выявленного объекта культурного наследия и охраняется государством. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия РК Вячеслав Зарубин.
Сейчас ведомство обсуждает с руководством Крымского инженерно-педагогического университета возможность проведения полномасштабной экспедиции на месте находки части фундамента. Ранее раскопки проводились заведующим кафедры вуза Эмилем Сейдалиевым.
"Найденный фрагмент фундамента пока не дает оснований считать его дворцом Калга-Султана, но обнаружен хороший культурный слой. Однозначно можно говорить о том, что обнаружена какая-то часть застройки средневековой Ак-Мечети. Говорить о том, дворец это или нет, можно будет позже, когда будут произведены более широкие раскопки", — сказал Зарубин.
В ноябре 2017 года на улице Воровского в Симферополе археологи нашли монеты периода Крымского ханства, осколки керамической посуды и стекла того же периода. Находки дали основания предложить, что на этой территории находился дворец Калга-Султана. Во время разведывательных раскопок был найден фрагмент фундамента, который мог быть частью дворца Калга-Султана.
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