В библиотеке на улице Петра Романова отметили День земли

В библиотеке № 121 на улице Петра Романова 14 апреля состоялось мероприятие «На всех одна», посвященное Дню земли. Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения культуры Нина Горст. — День земли был отмечен веселой и занимательной программой, участником которой стала агитбригада биологического факультета МГУ . Звучали задорные песни, стихи, разыгрывались сценки, в которых участвовали и читатели библиотеки. И всем этим творческим процессом студенты хотели показать важность экологической проблемы и бережного отношения человека к природе, — сообщила Горст. Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Петра Романова, дом 6. (ео)