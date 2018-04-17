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В библиотеке на улице Петра Романова отметили День земли
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В библиотеке на улице Петра Романова отметили День земли 

Управа Южнопортового района 55 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121 на улице Петра Романова 14 апреля состоялось мероприятие «На всех одна», посвященное Дню земли. Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения культуры Нина Горст.
— День земли был отмечен веселой и занимательной программой, участником которой стала агитбригада биологического факультета МГУ. Звучали задорные песни, стихи, разыгрывались сценки, в которых участвовали и читатели библиотеки. И всем этим творческим процессом студенты хотели показать важность экологической проблемы и бережного отношения человека к природе, — сообщила Горст.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Петра Романова, дом 6. (ео)
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