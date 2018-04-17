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С 30 апреля казанцам запретят разводить костры и жарить шашлыки
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С 30 апреля казанцам запретят разводить костры и жарить шашлыки 

Казанский Портал 59 минут назад
С 30 апреля начинается особый противопожарный режим. В списке пожароопасных объектов около 80 населенных пунктов, в том числе Казань.
Будет запрещено сжигать сухую траву, листву, разводить костры и устраивать пикники с шашлыками. Тех, кто не сможет устоять перед желанием посидеть у костра, ждут штрафы. Для граждан — до 5 000 рублей, для юридических лиц — более серьезные суммы.
Особый противопожарный режим продлится до 15 мая, сообщает пресс-служба президента РТ.
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