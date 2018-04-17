Врио главы Ненецкого АО предложил увеличить выплаты ветеранам к 9 мая до 150 тыс. рублей

Отмечается, что врио губернатора внес на рассмотрение окружных депутатов соответствующие поправки к закону «О дополнительных мерах социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны».

"Используя право законодательной инициативы, Александр Цыбульский предложил депутатам окружного Собрания более чем в два раза увеличить размер ежегодной выплаты участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, " — говорится в сообщении.

На сегодняшний день размер выплаты составляет 70 тыс. рублей.

По данным правительства, инициаторы поправок рассчитывают, что решение по нему будет принято 20 апреля в ходе ближайшей сессии окружного парламента. Если депутаты примут поправки к законопроекту, то ветераны смогут получить первые выплаты в увеличенном размере уже к 9 мая 2018 года.