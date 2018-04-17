В 2017 году удвоилось число выявленных «откатов» при госзакупках

"По итогам 2017 года правоохранительными органами при координирующей роли прокуроров выявлено 220 преступлений, связанных с «откатами», что почти в два раза больше, чем в 2016 году (121)", — говорится в докладе.

В докладе подчеркивается, что «особую трудность в выявлении преступлений в рассматриваемой сфере (закупок для государственных и муниципальных нужд — прим. ТАСС) вызывает их высокая латентность, связанная с тем, что должностные лица, занимающиеся организацией проведения торгов (тендеров), привлекают для участия в них аффилированные с ними коммерческие организации, которые с помощью различных схем картельного сговора (демпингование, договорные условия с участниками торгов, использование инсайдерской информации и другое) выигрывают тендеры».