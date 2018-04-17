В 2017 году удвоилось число выявленных «откатов» при госзакупках 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в 2017 году выявили почти вдвое больше «откатов» (выплаты сумм от госконтрактов заинтересованным должностным лицам — прим. ТАСС) на госзакупках. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.
"По итогам 2017 года правоохранительными органами при координирующей роли прокуроров выявлено 220 преступлений, связанных с «откатами», что почти в два раза больше, чем в 2016 году (121)", — говорится в докладе.
В докладе подчеркивается, что «особую трудность в выявлении преступлений в рассматриваемой сфере (закупок для государственных и муниципальных нужд — прим. ТАСС) вызывает их высокая латентность, связанная с тем, что должностные лица, занимающиеся организацией проведения торгов (тендеров), привлекают для участия в них аффилированные с ними коммерческие организации, которые с помощью различных схем картельного сговора (демпингование, договорные условия с участниками торгов, использование инсайдерской информации и другое) выигрывают тендеры».
Кроме того, говорится в докладе, особое внимание уделялось выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с покушениями на бюджетные средства, выделяемые на выполнение гособоронзаказа. Так, в Нижнем Новгороде в марте и мае 2017 года возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении руководителей ГК «Русское снабжение», которые, как считает следствие, похитили 152,7 млн рублей при выполнении контрактов с Минобороны при строительство кабельных судов.