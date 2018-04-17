Власти Дагестана ищут земельный участок для размещения дилерского центра «КамАЗа»

МАХАЧКАЛА , 17 апреля. / ТАСС /. Власти Дагестана выделят в регионе земельный участок с целью строительства дилерского центра «КамАЗа» для реализации автотехники, обслуживания и ремонта грузовых автомобилей. Совещание по этому поводу прошло во вторник в министерстве экономики и территориального развития республики, сообщили в пресс-службе министерства.

"Замминистра экономики и территориального развития Дагестана Муслим Меджидов провел совещание с представителями Минпромэнерго региона, администраций Махачкалы и Каспийска , Карабудахкентского и Кумторкалинского районов по вопросу выделения земельного участка для строительства и открытия дилерского центра ПАО «Камаз» по реализации автотехники и запчастей, а также по обслуживанию и ремонту автомобилей «Камаз» и других марок грузовой техники", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, по итогам совещания приняли решение представить в минэкономразвития Дагестана информацию о земельных участках, предлагаемых для строительства дилерского центра, для обобщения и дальнейшего направления ее руководству ПАО «КамАЗ».

"Муслим Меджидов отметил, что на сегодня Дагестан обладает большим потенциалом для развития инвестиционной деятельности и, соответственно, строительство подобного дилерского центра откроет новые инвестиционные возможности в нашем регионе, обеспечит пространственное развитие территорий, а также поможет создать дополнительные рабочие места в республике", — заключил представитель минэкономразвития региона.

Корпорация развития Дагестана в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года подписала соглашение с компанией «КамАЗ». Ранее сообщалось, что «КамАЗ» в рамках соглашения предоставит республике 800 млн рублей субсидий, дополнительно 2,5 млрд рублей «КамАЗ-лизинг» готов инвестировать в Корпорацию развития Дагестана.