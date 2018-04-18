Консультация специалистов Росреестра будет организована во время встречи руководства района с жителями Останкина 18 апреля

Каждый желающий сможет задать вопросы о регистрации недвижимости, постановке ее на кадастровый учет, а также по иным госуслугам Росреестра — Консультации проводятся бесплатно в порядке живой очереди, — отметил представитель ведомства. В свою очередь, глава управы Останкинского района Геннадий Горожанкин расскажет жителям о праздничных мероприятиях ко Дню Победы, которые проведут в Останкине, а также о ходе работ по озеленению территории. Встреча начнётся в 19.00. Она пройдёт в актовом зале школы № 1531 имени С. К. Годовикова по адресу ул. Годовикова, д. 16А. (иб)