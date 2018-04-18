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Консультация специалистов Росреестра будет организована во время встречи руководства района с жителями Останкина 18 апреля
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Консультация специалистов Росреестра будет организована во время встречи руководства района с жителями Останкина 18 апреля 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Каждый желающий сможет задать вопросы о регистрации недвижимости, постановке ее на кадастровый учет, а также по иным госуслугам Росреестра.
— Консультации проводятся бесплатно в порядке живой очереди, — отметил представитель ведомства.
В свою очередь, глава управы Останкинского района Геннадий Горожанкин расскажет жителям о праздничных мероприятиях ко Дню Победы, которые проведут в Останкине, а также о ходе работ по озеленению территории.
Встреча начнётся в 19.00. Она пройдёт в актовом зале школы № 1531 имени С. К. Годовикова по адресу ул. Годовикова, д. 16А. (иб)
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